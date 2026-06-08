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Chiede protezione internazionale ma finisce in manette: era ricercato per droga
08 Giu 2026 12:27
Un controllo di routine presso l’Ufficio Immigrazione della Ragusa si è trasformato in un arresto eseguito dalla Polizia di Stato, dopo che un cittadino straniero, presentatosi per richiedere protezione internazionale, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione.
L’uomo, sottoposto agli accertamenti di rito dal personale specializzato, avrebbe fornito nel tempo diverse generalità, utilizzando più alias che hanno reso necessario un approfondimento investigativo attraverso le banche dati delle Forze dell’Ordine.
L’accertamento dei precedenti e l’ordine di carcerazione
Le verifiche incrociate hanno consentito di ricostruire la posizione dell’uomo, risultato destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
A suo carico risultavano precedenti condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti e una pena complessiva da scontare pari a un anno e 16 giorni di reclusione.
L’arresto e il trasferimento in carcere
A seguito degli accertamenti, gli investigatori della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione hanno proceduto all’arresto immediato dell’uomo in esecuzione del provvedimento giudiziario.
Terminate le formalità di rito, lo straniero è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.
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