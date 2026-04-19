Il dramma silenzioso della solitudine: donna trovata senza vita a Rosolini dopo settimane

C’è un silenzio che pesa più di altri. È quello che si accumula nei giorni, nelle settimane, fino a diventare assenza. Ed è proprio da un silenzio troppo lungo che è emerso, ieri, uno dei drammi più dolorosi e invisibili del nostro tempo.

In un’abitazione di via Massimo D’Azeglio, all’angolo con via Curtatone, a Rosolini, una donna di 65 anni, G.I., è stata trovata senza vita. Viveva da sola. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso risalirebbe ad almeno un mese fa.

A rompere quel silenzio è stato il figlio, residente nel Nord Italia, che da giorni provava invano a contattarla. Telefonate senza risposta, un’assenza insolita, fino a quel presentimento che si è trasformato in allarme. Sono stati i Carabinieri della stazione di Rosolini, insieme ai Vigili del Fuoco, a intervenire nell’abitazione, forzando la porta. All’interno, la tragica scoperta: il corpo della donna era in avanzato stato di decomposizione.

Una vicenda che colpisce e interroga. Non solo per la morte, ma per ciò che la precede: settimane di solitudine, di invisibilità, di vita che si spegne lontano dagli sguardi e dalle relazioni. Una storia che, purtroppo, non è isolata.

Il dramma della solitudine torna a bussare alle porte delle nostre comunità, anche nei centri più piccoli, dove si pensa – forse ingenuamente – che nessuno possa davvero restare solo. E invece accade. Accade nelle case chiuse, nei telefoni che non squillano più, nei rapporti che si diradano.

È una tragedia che non fa rumore, ma lascia un segno profondo. E invita a una riflessione collettiva: su quanto siano importanti i legami, l’attenzione reciproca, la capacità di accorgerci degli altri prima che sia troppo tardi.

© Riproduzione riservata