RAGUSA – È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala “Russo-Armenia” della Direzione generale dell’Asp di Ragusa, in piazza Igea 1, la nuova associazione “Battito di Speranza”, nata con l’obiettivo di affiancare e sostenere il Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare dell’Azienda sanitaria provinciale. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento del […]
Auto perde il controllo e sfonda una vetrina: paura in via delle Madonie a Ragusa
21 Apr 2026 11:04
Momenti di forte paura durante la giornata di ieri a Ragusa, dove un’automobile ha perso il controllo finendo contro la vetrina di un’attività commerciale in via delle Madonie. L’impatto è stato violento, ma fortunatamente non si registrano feriti: in quel momento, all’interno del locale, non era presente nessuno.
L’episodio ha coinvolto una Fiat 500 che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata andando a impattare contro l’ingresso di un’agenzia che si occupa di distribuzione di corrispondenza.
L’intervento dei soccorsi
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell’ordine, per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni strutturali. La vetrina è andata completamente distrutta, mentre il veicolo ha riportato danni significativi nella parte anteriore.
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