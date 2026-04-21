Auto perde il controllo e sfonda una vetrina: paura in via delle Madonie a Ragusa

Momenti di forte paura durante la giornata di ieri a Ragusa, dove un’automobile ha perso il controllo finendo contro la vetrina di un’attività commerciale in via delle Madonie. L’impatto è stato violento, ma fortunatamente non si registrano feriti: in quel momento, all’interno del locale, non era presente nessuno.

L’episodio ha coinvolto una Fiat 500 che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata andando a impattare contro l’ingresso di un’agenzia che si occupa di distribuzione di corrispondenza.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell’ordine, per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni strutturali. La vetrina è andata completamente distrutta, mentre il veicolo ha riportato danni significativi nella parte anteriore.

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