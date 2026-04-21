Grande come un piatto da pizza. La medusa spiaggiata a Sampieri è da guinness

Una passeggiata in riva al mare, sulla battigia di sabbia bagnata e pur sempre dorata. La mattina è sempre sorprendente su una delle spiagge più frequentate, anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, da chi ama godersi lo sciabordio del mare e respirare aria pura per un carico di iodio. E da sorpresa è stato il ritrovamento oggi di una medusa spiaggiata dall’azzurro mare. Di dimensioni notevoli: il suo diametro ha la misura di un piatto da pizza, il suo colore è vivace e degrada dal giallo al paglierino.

Le meduse sono sempre più frequenti nel mare Mediterraneo.

I dati dell’Ispra dicono che le “fioriture” di banchi di meduse alle latitudini mediterranee sono sempre più frequenti, e la causa più probabile di questo fenomeno pare sia legata alla pesca massiva.

Da ricerche scientifiche si evidenzia che il mare Mediterraneo, infatti, è un mare spesso sovra sfruttato ed il prelievo di troppi pesci crea uno spazio ecologico libero per la crescita delle meduse, che si nutrono principalmente di zooplancton. Più precisamente, la rimozione sistematica e massiccia di pesci predatori come il tonno, ma anche di crostacei e molluschi che si nutrono di meduse, può portare a conseguenze devastanti per l’ecosistema marino. La riduzione drastica della biodiversità marina sarebbe legata al fatto che le meduse entrano in diretta concorrenza con i pesci che si nutrono di zooplancton. Non solo, esse predano anche le uova e le larve di alcuni di questi pesci, con un impatto diretto sulla numerosità delle popolazioni di quelle specie.





© Riproduzione riservata