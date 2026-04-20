Acate: malore fatale per un uomo, comunità sotto shock

Un destino improvviso e crudele ha spezzato una vita ad Acate, dove un cittadino extracomunitario sessantenne, da anni residente nel territorio, intorno alle 19.00 di ieri si è accasciato al suolo colto da un infarto sotto gli occhi sgomenti dei familiari. Il dramma si è consumato in pochi istanti, in una delle vie del centro, nel silenzio irreale di una sera che si è trasformata in tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava insieme ai propri cari quando, senza alcun segnale premonitore evidente, è stato colto da un malore improvviso. Inutili i tentativi di soccorso: ogni intervento si è rivelato vano. La morte è sopraggiunta rapidamente, lasciando la famiglia in uno stato di disperazione e incredulità. L’uomo era conosciuto come una persona laboriosa, discreta, ben integrata nel tessuto sociale.

Nelle prime ore successive all’accaduto, complice l’ora tarda e la frammentarietà delle informazioni, si era diffusa la voce di un possibile fatto di sangue. Un’ipotesi che ha generato apprensione e timori, ma che è stata prontamente smentita, anche attraverso le successive dichiarazioni del sindaco sui social. In quel clima di concitazione e incertezza, anche la nostra redazione, sulla base di notizie ancora non verificate, ha inizialmente riportato un quadro non corrispondente alla realtà pur ribadendo che la notizia non trovava conferma. Per questo, riteniamo doveroso porgere le nostre scuse ai lettori e alla famiglia, ribadendo l’impegno a garantire un’informazione accurata e responsabile.



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