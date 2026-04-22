Scappa dai domiciliari e picchia l’ex compagna: catturato nella notte

Un nuovo episodio di violenza e violazione delle misure cautelari ha portato all’arresto di un cittadino straniero da parte della Polizia di Stato di Comiso, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex compagna e gravato dal divieto di avvicinamento con controllo elettronico, avrebbe deliberatamente rimosso il braccialetto antistalking per raggiungere la donna, che avrebbe nuovamente aggredito.

Dopo l’episodio, il soggetto si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce nel tentativo di sottrarsi alle forze dell’ordine. Una fuga che ha immediatamente attivato una intensa attività investigativa da parte degli agenti del Commissariato di P.S. di Comiso, estesa anche ai comuni limitrofi.

Le ricerche, condotte senza sosta, hanno portato nella notte all’individuazione del fuggitivo all’interno di un casolare abbandonato nel territorio di Santa Croce Camerina, dove si era nascosto nel tentativo di sfuggire alla cattura. Gli agenti sono quindi intervenuti facendo irruzione nella struttura e bloccando l’uomo.

Dopo l’arresto, il cittadino straniero è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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