Incendio al porto di Scoglitti: distrutte dalle fiamme due imbarcazioni, indagini in corso

Un incendio è divampato nelle prime ore di oggi al porto di Scoglitti, coinvolgendo due imbarcazioni da diporto ormeggiate lungo uno dei pontili. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando è stata richiesta l’immediata presenza dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, supportata da un’autobotte per il rifornimento idrico. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, ma l’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ad altre barche presenti nelle vicinanze.

Fondamentale è stato l’intervento di tre persone, il comandante di Locamare Scoglitti, Carlo La Barbera, e due concessionari che, a bordo di un’imbarcazione, nell’attesa che arrivassero i Vigili del fuoco, hanno trascinato i natanti in fiamme fuori dal porto, evitando che le fiamme si propagassero ad altre barche.

Presenti anche gli uomini della Capitaneria di Porto ed i Carabinieri, che stanno seguendo la vicenda per gli aspetti di competenza.

Le due imbarcazioni coinvolte hanno riportato gravi danni, ma al momento non si segnalano feriti. Resta da chiarire l’origine del rogo: sono infatti in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio, che da una prima ricostruzione non sembrerebbe di natura accidentale. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere della zona.

Nel frattempo, è in fase di quantificazione l’entità complessiva dei danni, sia per quanto riguarda le imbarcazioni distrutte sia per eventuali ripercussioni sulle strutture del pontile. I proprietari delle due imbarcazioni distrutte al momento si trovano fuori sede.

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