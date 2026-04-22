Ragusa-Marina di Ragusa: cantieri, caos e allarme sicurezza sulla strada per il mare

Cresce la preoccupazione sulle condizioni di sicurezza lungo la Ragusa – Marina di Ragusa, dove sono in corso i lavori legati al passaggio dell’elettrodotto. A sollevare nuovamente il caso è il consigliere comunale del Partito Democratico Peppe Calabrese, che durante un recente Consiglio comunale ha denunciato i rischi per automobilisti e lavoratori impegnati nei cantieri.

Secondo Calabrese, lungo l’arteria si verificherebbero frequentemente situazioni critiche, con restringimenti improvvisi della carreggiata, code inattese e segnalazioni ritenute insufficienti rispetto al volume di traffico che quotidianamente interessa la strada.

“Birilli e bandierine non bastano”

Nel suo intervento in aula, il consigliere ha descritto una situazione definita preoccupante, parlando della presenza di operai impegnati a regolare il traffico con bandierine, mezzi da lavoro e materiali collocati a ridosso della carreggiata.

Secondo Calabrese, i cantieri dovrebbero essere messi immediatamente in sicurezza con misure più efficaci, oppure sospesi fino al ripristino delle condizioni adeguate. Nel suo discorso ha rivolto un appello diretto al sindaco di Ragusa, anche nella qualità di vicepresidente della Provincia.

“Prima che ci scappi il morto”

Toni duri anche sui social, dove il consigliere ha rilanciato il tema con un video pubblicato nelle ultime ore. Calabrese ha parlato apertamente di una strada vissuta “nel terrore” da chi la percorre ogni giorno, chiedendo un intervento urgente prima che possa verificarsi un grave incidente.

Secondo il rappresentante del Pd, con l’avvicinarsi della stagione estiva la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, considerato il maggiore afflusso di veicoli diretti verso Marina di Ragusa.

Strada strategica verso il mare

La Ragusa-Marina rappresenta infatti una delle principali vie di collegamento tra il capoluogo e la fascia costiera, soprattutto nei mesi estivi, quando migliaia di residenti e turisti la utilizzano quotidianamente.

Per questo motivo la richiesta avanzata è quella di una verifica immediata sulle condizioni dei cantieri, sulla gestione del traffico e sul rispetto delle norme di sicurezza previste per gli interventi stradali.

Attesa per eventuali risposte istituzionali

Al momento non risultano repliche ufficiali da parte degli enti competenti. Intanto il dibattito resta aperto e l’attenzione si concentra sulla necessità di conciliare i lavori infrastrutturali con la tutela della sicurezza pubblica.

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