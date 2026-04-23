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Sbarco a Pozzallo: uomo rianimato in banchina
23 Apr 2026 10:29
Ipotermia, arresto cardiaco. In banchina a Pozzallo, concitazione e paura; i medici hanno rianimato un migrante. Stamattina intorno alle 8.30, la motovedetta Cp 311 della Guardia costiera, ha trasferito in banchina 39 persone, tutte originarie del Bangladesh, salvate a circa 100 miglia a sud, sud est di Pozzallo. Tutti in ipotermia, uno degli uomini è andato in arresto cardiaco. Prontamente rianimato dai medici presenti – in banchina team Usmaf con il medico Vincenzo Morello e Asp con il medico Angelo Gugliotta – l’uomo è stato trasferito all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica dal 118. Nessuna donna tra i migranti soccorsi, 37 adulti e due minori.
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