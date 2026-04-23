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Sicurezza sulla Pozzallo–Santa Maria del Focallo: lavori al via entro 15 giorni, costo 600 mila euro
23 Apr 2026 08:49
Un intervento atteso da tempo e destinato a migliorare concretamente la sicurezza stradale: sono state concluse le procedure di gara per i lavori sulla S.P. 67, l’arteria che collega Pozzallo a Santa Maria del Focallo.
La gara d’appalto, curata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, si è svolta martedì 21 aprile e ha portato all’aggiudicazione provvisoria dei lavori a un’impresa del territorio ragusano. Un passaggio tecnico che sarà seguito dalle verifiche di legge, necessarie per arrivare all’affidamento definitivo.
L’importo complessivo dell’intervento è di 600 mila euro e riguarda una serie di opere mirate a rendere più sicura una strada particolarmente trafficata, soprattutto durante la stagione estiva, quando il flusso verso le località balneari aumenta sensibilmente.
Tra gli interventi previsti figurano opere di messa in sicurezza e il potenziamento della segnaletica, elementi fondamentali per ridurre i rischi lungo un’arteria considerata strategica per il collegamento tra la fascia costiera e l’entroterra.
A fare il punto è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che ha annunciato tempi relativamente brevi per l’apertura del cantiere: l’inizio dei lavori è previsto infatti entro 15-20 giorni.
Un segnale concreto, dunque, verso una maggiore attenzione alla sicurezza della viabilità locale, in un tratto spesso al centro di segnalazioni e criticità da parte degli automobilisti.
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