Ordinanza balneare a Ragusa: porto, Irminio e Ippari tra le zone vietate

In vista della stagione balneare 2026, il Comune di Ragusa mette in campo misure chiare per garantire sicurezza e tutela ambientale. Il sindaco Giuseppe Cassì ha firmato l’Ordinanza n. 389 che disciplina i divieti di balneazione lungo specifici tratti della costa, validi dal 1° maggio al 31 ottobre.

Il provvedimento, adottato in linea con le direttive regionali e nazionali e su indicazione del Dipartimento Attività Sanitarie della Regione Siciliana, punta a tutelare la salute pubblica e preservare aree particolarmente sensibili del litorale ibleo.

Tra le zone interessate dal divieto figura il porto di Marina di Ragusa, dove la balneazione è interdetta per un tratto di 630 metri occupato dalle infrastrutture portuali. Stop anche nella zona della Foce del fiume Irminio, per circa 2.300 metri, area protetta di grande valore naturalistico dove la limitazione è finalizzata alla salvaguardia dell’ecosistema. Divieto previsto anche alla Foce del fiume Ippari, per un tratto di 175 metri, in prossimità dell’immissione del corso d’acqua.

L’amministrazione comunale ha già attivato il Settore Politiche Ambientali per l’installazione della segnaletica necessaria lungo i tratti interessati. Il controllo del rispetto dell’ordinanza sarà affidato alla Polizia Municipale e alle forze dell’ordine.

L’obiettivo è duplice: garantire sicurezza ai bagnanti e preservare aree delicate sotto il profilo ambientale, in un contesto in cui la qualità delle acque e la sostenibilità del territorio restano priorità assolute.

Il testo integrale dell’ordinanza, comprensivo delle coordinate geografiche dei tratti interessati, è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Ragusa.

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