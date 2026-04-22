Arrestato a Rosolini ma reati commessi anche a Modica: 34enne finisce in carcere

E’ accusato di aver commesso una serie di reati anche nel territorio di Modica e per questo è stato arrestato. Eseguito a Rosolini un ordine di carcerazione nei confronti di un 34enne già noto alle forze dell’ordine, condannato in via definitiva per una serie di reati contro il patrimonio commessi anche nel territorio di Modica.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Rosolini in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di 2 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione per furto, ricettazione e danneggiamento, reati commessi tra il 2015 e il 2022 tra Modica e La Spezia.

Il 34enne, con precedenti penali specifici, è stato rintracciato e arrestato nel rispetto del provvedimento giudiziario e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Cavadonna, dove sconterà la pena disposta dall’autorità giudiziaria.

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