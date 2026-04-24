Staccano la ricarica alla colonnina elettrica per “divertimento”: automobilista vive incubo a Ragusa

Disagi per un automobilista a Ragusa presso una delle colonnine di ricarica per auto elettriche, dove qualcuno si è “divertito” a staccare la spina mentre il veicolo era di notte in fase di ricarica.

Un gesto apparentemente banale, ma che ha causato non pochi problemi al proprietario dell’auto. L’automobilista, infatti, aveva aperto lo sportello del mezzo, inserito le chiavi per controllare l’autonomia residua della batteria e successivamente richiuso la portiera.

A quel punto, però, l’auto non si è più riaperta, lasciando il proprietario impossibilitato ad accedere al veicolo. Non potendo risolvere sul posto, è stato costretto a tornare a casa per recuperare le chiavi di riserva.

Una situazione spiacevole che ha provocato perdita di tempo e disagi, tutto a causa di un comportamento irresponsabile. Un episodio che riaccende l’attenzione sul rispetto degli spazi pubblici e sull’educazione civica.

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