Ore di preoccupazione a Siracusa per la scomparsa di Raffaele: chi l’ha visto?

Sono ore di forte preoccupazione a Siracusa per la scomparsa di Raffaele, 54 anni, allontanatosi da casa nella mattinata di oggi senza fare più ritorno. L’appello è stato diffuso dalla Questura di Siracusa, che invita chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Secondo quanto reso noto, l’uomo si sarebbe allontanato a bordo di una moto simile a quella mostrata nella foto diffusa dagli investigatori e indosserebbe un casco nero. Al momento della scomparsa dovrebbe avere una felpa di colore verde, uno zaino amaranto e uno stuoino con custodia arancione.

I familiari, seriamente preoccupati, temono che Raffaele possa attraversare un momento di particolare difficoltà. Per questo motivo è stato lanciato un appello urgente alla cittadinanza affinché chiunque lo abbia visto o possa fornire indicazioni utili contribuisca al suo ritrovamento.

Non si esclude che l’uomo possa essersi allontanato da Siracusa e abbia raggiunto Catania o altri centri della Sicilia utilizzando la moto.

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