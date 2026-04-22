Incidente in via Sacro Cuore a Modica: auto fuori controllo, due feriti portati in ospedale

Momenti di paura poco dopo mezzogiorno in via Sacro Cuore, a Modica, dove un’auto è finita fuori strada dopo aver improvvisamente perso il controllo.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, il conducente avrebbe accusato un malore mentre era alla guida. Il veicolo avrebbe iniziato a zigzagare lungo la carreggiata, finendo per urtare di striscio un venditore ambulante che si trovava ai margini della strada, prima di terminare la sua corsa contro un palo sulla parte opposta.

L’impatto è stato violento: all’interno dell’auto si sono attivati gli airbag e il conducente è rimasto privo di sensi. Subito è scattato l’allarme, con diversi passanti che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico, fortemente rallentato lungo una delle arterie più trafficate della città.

I sanitari del 118, hanno prestato le prime cure ai feriti. Sia il conducente dell’auto sia l’ambulante coinvolto sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale Ospedale Maggiore-Baglieri per gli accertamenti e le cure del caso.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le condizioni di salute del conducente.

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