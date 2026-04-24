Settantenne truffata nel centro storico di Modica: raggirata da finti carabinieri consegna soldi e gioielli

Modica continua a fare i conti con episodi di truffa rivolti agli anziani. Nei giorni scorsi, tra i vicoli del centro storico, una pensionata di circa settant’anni residente in Via Correri è stata vittima di un raggiro particolarmente doloroso.

I truffatori hanno agito con calma e precisione, studiando le abitudini della donna che vive da sola. Fingendosi carabinieri, hanno telefonato alla settantenne con un tono autoritario ma rassicurante, convincendola che un suo familiare fosse coinvolto in un grave incidente e nei guai con la giustizia.

Per “risolvere” la situazione e scongiurare conseguenze giudiziarie per il parente, i falsi militari hanno chiesto il pagamento immediato in contanti e gioielli. La donna, presa dal panico e dal desiderio di aiutare il familiare, ha consegnato tutto ciò che possedeva in casa.

Solo dopo la fuga dei truffatori, che si sono dileguati tra le strette stradine della zona alta, la vittima ha iniziato a nutrire sospetti. Contattando i familiari, è emerso che non c’era stato alcun incidente né alcun fermo, rivelando la realtà della truffa.

Il valore della refurtiva è attualmente in corso di quantificazione. I carabinieri hanno aperto un’indagine e stanno visionando tutte le telecamere di sorveglianza disponibili nella zona per individuare i responsabili. Al momento, il numero esatto dei malviventi coinvolti è ancora da accertare.

Le autorità ribadiscono l’importanza di mantenere la calma e di verificare sempre l’identità di chi contatta telefonicamente, specialmente se si tratta di richieste urgenti di denaro o gioielli.

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