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Tribute to woman: a Ragusa la mostra di Filippo e Maria Giudice dedicata alla donna

25 Apr 2026 16:35

Tribute to woman. Un omaggio alla donna attraverso l’arte e le immagini. Filippo e Maria Giudice, artisti ragusani, presentano la loro mostra.

Le opere, che portano sempre la duplice firma, saranno esposte dal 30 aprile al 14 maggio presso la Galleria Iblea Symposium, in via Sant’Anna 196, a Ragusa.

La mostra è stata curata da Salvatore Parlagreco. Sarà visitabile da lunedì a venerdì dalle 17 alle 20.

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