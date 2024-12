Da Ragusa a Reggio Emilia: l’allevatore Alessandro Criscione tra i protagonisti degli Oscar dei formaggi

Un viaggio lungo 1.200 chilometri, dal cuore dell’altopiano ibleo fino alla Sala del Tricolore di Reggio Emilia, per celebrare il meglio della tradizione casearia italiana. Alessandro Criscione, giovane allevatore e casaro di Ragusa, è stato tra i protagonisti della cerimonia di premiazione dei World Cheese Awards, un evento internazionale che rappresenta una sorta di Oscar per i formaggi.

Criscione, che alleva 47 capi di bestiame nel territorio ragusano, ha ritirato con orgoglio la medaglia d’argento conquistata da uno dei formaggi della Nazionale Italiana Formaggi – CheeseItaly. “Essere qui, nella sala dove è nata la nostra bandiera, è un’emozione indescrivibile. Questo riconoscimento non è solo mio, ma di tutta la tradizione casearia siciliana, che ha saputo innovarsi senza mai dimenticare le sue radici”, ha dichiarato il giovane allevatore.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione di oltre cento produttori da tutta Italia, è stata un’occasione per celebrare i 128 riconoscimenti ottenuti dai caseifici italiani al concorso di Viseu, in Portogallo. Tra questi, spiccano i 118 premi conquistati dal Parmigiano Reggiano, tra cui 5 Super Gold, il livello più alto mai raggiunto da un singolo formaggio, e le medaglie vinte da altre eccellenze italiane.

Kristian Minelli, vicepresidente di GranTerre e presidente del Caseificio Razionale Novese, ha sottolineato l’importanza di fare squadra per portare le eccellenze italiane nel mondo: “Il Parmigiano Reggiano e i nostri grandi formaggi dimostrano che l’Italia, pur mantenendo le sue individualità, riesce a unire tradizione e innovazione per obiettivi comuni”.

La giornata è stata anche l’occasione per riflettere sul valore culturale e simbolico dei prodotti caseari italiani. Stefania Bondavalli, assessore del Comune di Reggio Emilia, ha ringraziato gli agricoltori e i casari presenti: “Il Tricolore che vi ospita rappresenta il giusto riconoscimento per il vostro lavoro, che dà lustro all’Italia nel mondo”.

Tra i premiati, la Sicilia ha confermato il suo posto di rilievo, con medaglie che raccontano una tradizione millenaria e una qualità riconosciuta a livello internazionale. Un successo che il giovane Criscione porta a casa come un messaggio di speranza per le nuove generazioni: “Lavorare la terra e produrre formaggi non è solo un mestiere, ma un modo per raccontare al mondo la nostra storia e le nostre eccellenze”.

La prossima edizione dei World Cheese Awards si terrà in Svizzera nel 2025, ma intanto, dalla Sicilia all’Emilia-Romagna, la tradizione casearia italiana continua a scrivere pagine di successo.

