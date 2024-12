Nuovi codici colore per classificare le urgenze al Pronto Soccorso: arriva il codice azzurro. Per le non urgenze si paga

A partire da oggi, 6 dicembre 2024, l’ASP di Ragusa ha implementato i nuovi codici colore per classificare le priorità d’urgenza nei Pronto Soccorso dei suoi tre presidi, in conformità con le indicazioni dell’assessorato regionale della Salute. I tradizionali codici Bianco, Verde, Giallo e Rosso sono stati sostituiti da una nuova classificazione, che include anche il codice Azzurro, per ottimizzare l’accesso e l’intervento in base alla gravità della condizione del paziente. I nuovi codici sono:

Bianco: non urgenza (comporta un pagamento di 25 euro per l’utente, assegnato dal medico al termine della visita)

Verde: urgenza minore (condizione stabile senza rischio evolutivo, richiede solitamente prestazioni diagnostiche semplici)

Azzurro: urgenza differibile (condizione stabile con sofferenza, richiede prestazioni diagnostiche complesse)

Arancione: urgenza (rischio di compromissione delle funzioni vitali)

Rosso: emergenza (interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali)

Tutti i pazienti che si presentano al Pronto Soccorso sono accolti e valutati dal Triage, un processo in cui un infermiere formato assegna la priorità d’intervento in base alla gravità della condizione. Il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, ha sottolineato che l’introduzione di questi nuovi codici mira a garantire un’adeguata assistenza ai pazienti e a migliorare l’appropriatezza degli accessi nei presidi di emergenza e urgenza.

