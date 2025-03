Il problema degli inerti e dei residui lapidei in spiaggia, da Donnalucata a Pezza Filippa. La denuncia

E’ la grossa spina al fianco che lamentano residenti e villeggianti di una delle zone costiere più “in” della riviera sciclitana. Un lungo serpentone di sabbia dorata che, purtroppo, soffre di una cattiva gestione degli anni passati allorquando si interveniva per pulire la spiaggia solo con una periodica “pettinata”. I mesi invernali sono quelli in cui il fenomeno del riaffioramento degli inerti e degli scarti lapidei da interventi costruttivi si presenta in maniera più deciso. L’attenzione del Comitato Micenci oggi cade sulla spiaggia ad est del lungomare di via Marina a Donnalucata. “E’ un problema presente a Donnalucata da decenni. Si fa fatica a risolverlo. Sulla spiaggia di Micenci, passando per Palo Rosso e Palo Bianco fino ad arrivare alla Filippa ai limiti dello stabilimento balneare Aziz ci sono tanti inerti abbandonati sulla spiaggia da qualcuno che negli anni passati ha realizzato lavori edili sulle abitazioni fronte mare – fanno notare al sindaco di Scicli Mario Marino i componenti del Comitato Micenci – questi materiali ogni inverno riemergono per essere seppelliti durante la stagione estiva con le ruspe. Si nasconde la spazzatura sotto il tappeto. Così tutti gli anni da decenni. E’ ora di intervenire e bonificare una volta per tutte la spiaggia”.

C’è nel capitolato di gara della ditta esecutrice del servizio di pulizia del territorio una voce che prevede un radicale intervento di bonifica.

“Il progetto-offerta che la Tech Servizi ha presentato in occasione della gara vinta per la gestione del servizio di igiene ambientale e che con la cessione del ramo d’azienda è stato trasferito al nuovo gestore prevede questo intervento. Al criterio discrezionale 2.F è previsto che il gestore si impegna, in caso di ritrovamento di laterizi, di provvedere alla rimozione degli stessi con l’utilizzo di mezzi adeguati. Oltre a questo intervento radicale di rimozione dei residui di laterizi si rammenta all’Amministrazione comunale, per la prossima estate, la necessità di garantire, con frequenza, la pulizia della spiaggia, quasi mai rispettata negli scorsi anni, e lo spazzamento meccanizzato del lungomare”.

© Riproduzione riservata