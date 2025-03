Skype va in pensione. Ecco da quando

Dopo oltre due decenni di onorato servizio, Skype si prepara a dire addio: Microsoft ha annunciato che l’app di videochiamate più iconica di sempre verrà chiusa definitivamente a maggio 2025. Una decisione che segna la fine di un’epoca per milioni di utenti in tutto il mondo e che conferma il passaggio di testimone a Microsoft Teams.

Dal boom al declino: la parabola di Skype

Lanciato nel 2003 da un gruppo di sviluppatori estoni, Skype ha rivoluzionato le comunicazioni digitali, permettendo di effettuare chiamate vocali e video gratuite su internet. Negli anni 2000, con le tariffe telefoniche ancora proibitive, il suo successo fu travolgente: aziende, famiglie e amici a distanza adottarono Skype come strumento di connessione quotidiana.

Nel 2011, Microsoft acquistò la piattaforma per 8,5 miliardi di dollari, puntando a integrarla nei propri servizi. Tuttavia, l’arrivo di alternative sempre più avanzate, come FaceTime, WhatsApp e Zoom, ha progressivamente oscurato Skype, relegandolo in secondo piano. Anche i numerosi tentativi di rilancio da parte di Microsoft non sono riusciti a invertire la rotta.

Microsoft dice basta: Teams prenderà il posto di Skype

Con l’avvento di Microsoft Teams nel 2017, le sorti di Skype erano ormai segnate. Teams, pensato per il lavoro collaborativo e la gestione delle riunioni aziendali, ha gradualmente assorbito le funzioni principali di Skype, diventando il focus della strategia di Microsoft.

A partire da maggio 2025, Skype non sarà più disponibile. Gli utenti saranno invitati a trasferire chat e contatti su Teams, che promette un’esperienza più moderna e integrata con gli strumenti di produttività Microsoft 365.

L’eredità di Skype: un’icona digitale che ha fatto storia

Nonostante il suo addio, Skype ha lasciato un segno indelebile nella cultura digitale. Per anni, “skypare” è stato sinonimo di videochiamata, un po’ come “googlare” per le ricerche online.

Ha connesso famiglie, permesso colloqui di lavoro a distanza e segnato la quotidianità di milioni di utenti. Chi non ricorda la sua inconfondibile suoneria o il classico “Mi senti? Mi vedi?” ripetuto in ogni conversazione?

Ora che Skype si avvia alla pensione, resta solo il tempo per un’ultima chiamata nostalgica. Perché, nel bene e nel male, ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare.

