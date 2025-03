Gli orologi solari a Modica. Una visita guidata

A promuovere l’iniziativa è il circolo Legambiente Kiafura Scicli. “La misura del tempo. Meridiane e orologi solari di Modica” è il tema del “viaggio” nella città della Contea con visita guidata a cura del meridianista Giovanni Brinch e dello storico Saro Distefano. Quello della misura del tempo è un tema affascinante legato all’astro vitale per il Pianeta. Il percorso, disegnato dagli accompagnatori, è unico ed è tra i più belli e particolari orologi solari di Modica. Una “meridiana” è quella che si trova nel Duomo di San Giorgio: con la sua linea a forma di otto occupa l’intero transetto. È stata realizzata nel 1895 per conto della Confraternita delle Cento Messe, dal matematico Armando Perini, nato nell’isola d’Elba, ma inseritosi bene nel tessuto sociale e politico modicano fino al punto di diventarne, all’epoca, assessore comunale. Questa è solo uno degli esempi di orologi solari che si trovano nella città della Contea e che sarà possibile conoscere nella passeggiata di domenica con partenza da via Matteotti alle 9,30.



