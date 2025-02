Modica: Auto sfonda la barriera e precipita nel burrone in via Nazionale, due feriti

Incidente in via Nazionale, a Modica. Un’auto, con due persone extracomunitarie a bordo, ha perso il controllo, probabilmente per l’alta velocità con la concausa della pioggia battente, mentre procedeva in salita in direzione del quartiere Sorda.

Il veicolo ha oltrepassato la corsia opposta, impattando violentemente contro la barriera metallica di protezione dopo aver scavalcato il marciapiede. La struttura non ha retto all’urto e l’auto è precipitata nel burrone sottostante.

Immediato l’intervento dei soccorsi: i Vigili del Fuoco prontamente intervenuti hanno recuperato uno degli occupanti, mentre entrambi i passeggeri sono stati successivamente trasportati in ospedale Maggiore per le cure necessarie. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto alla chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso.

