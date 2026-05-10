“Gasolio dalla Sicilia a Israele”: Report accende i riflettori sulla raffineria di Priolo

Ci sarà anche la raffineria ISAB di Priolo Gargallo al centro della puntata di stasera di Report, in onda dalle 20.30 su Rai3. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci affronterà il tema dei carichi di carburante diretti in Israele che partirebbero proprio dal polo petrolchimico siciliano.

Secondo quanto anticipato da Report e da Greenpeace, dall’impianto di Priolo sarebbero partite spedizioni di gasolio destinate a Israele. In diversi casi, spiegano gli autori dell’inchiesta, l’acquirente indicato sarebbe la società israeliana ORL Bazan, controllata da Israel Petrochemical Enterprises.

L’inchiesta televisiva punta inoltre l’attenzione sui legami societari che riguardano la proprietà della raffineria. Il CEO israeliano Michael Bobrov di Goi Energy, società che controlla ISAB, risulterebbe infatti azionista della stessa ORL Bazan tramite un fondo collegato.

Tra i punti che saranno affrontati nella trasmissione anche il tema dell’interesse strategico nazionale. La raffineria di Priolo, infatti, è stata dichiarata sito di interesse strategico dal Ministero del Made in Italy. “Di quale Paese l’Italia sta difendendo l’interesse strategico?”, è la domanda posta da Report nel promo che anticipa il servizio.

Sul tema la trasmissione riferisce di avere raccolto le dichiarazioni del presidente di ISAB Massimo Nicolazzi e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

La puntata si preannuncia particolarmente delicata per il territorio siracusano e per tutto il polo industriale, già al centro negli ultimi anni di dibattiti politici, ambientali ed economici legati alla produzione energetica e agli assetti proprietari della raffineria.

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