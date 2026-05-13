“Voglio credere che siano pentiti”: Davide Simone Cavallo al Tg1 racconta il dolore, il perdono e la lunga battaglia dopo l’aggressione a Milano

“Mi rifiuto semplicemente di credere che l’umanità sia questa”. Con voce serena, ma segnata però da mesi di sofferenza e riabilitazione, il giovane ragusano Davide Simone Cavallo è tornato a parlare pubblicamente questa mattina al Tg1, raccontando il dramma vissuto dopo la brutale aggressione subita a Milano da parte di un gruppo di giovanissimi.

Lo studente ragusano, accoltellato e picchiato durante una rapina avvenuta sei mesi fa, porta ancora addosso conseguenze gravissime. Una coltellata gli ha provocato una lesione al midollo spinale, lasciandogli danni permanenti alle gambe e una lunga battaglia quotidiana per recuperare autonomia e sensibilità.

Nell’intervista realizzata dal giornalista Lorenzo Galeazzi per il Tg1, Davide ha scelto parole che hanno colpito profondamente il pubblico non soltanto per il dolore raccontato, ma soprattutto per la forza umana con cui ha deciso di affrontarlo. “Voglio avere un effetto, voglio che questa cosa in qualche modo umanamente parli alle persone”, ha detto davanti alle telecamere.

Il suo racconto si muove continuamente tra sofferenza fisica e volontà di non lasciare che l’odio prenda il sopravvento. “Non ho sicurezza del mio futuro per camminare”, ha ammesso parlando delle conseguenze dell’aggressione. Oggi il percorso di recupero continua tra fisioterapia e riabilitazione, ma uno dei problemi più difficili resta quello della sensibilità agli arti inferiori. “È come se non ci fosse nulla sotto di te”, ha spiegato.

Eppure, nonostante tutto, Davide continua a scegliere una strada diversa dalla rabbia. Una scelta che aveva già espresso nei giorni scorsi attraverso una lettera aperta indirizzata ai suoi aggressori, nella quale aveva manifestato il desiderio di credere in un loro possibile pentimento. La lettera di Davide Simone Cavallo agli aggressori

Parole che oggi ha ribadito anche al Tg1: “Mi tocca perdonare, ma non lo dico con astio. Lo dico perché trovo che sia così che le cose devono andare”. Un’affermazione che non nasce dalla rassegnazione, ma da una profonda riflessione personale. “Spesso me lo chiedo: perché dovrei farlo? Solo perché devo dimostrare qualcosa? Non ho nulla da dimostrare, se non che posso ancora prendere qualche passo”.

Il prossimo 20 maggio inizierà il processo nei confronti dei ragazzi accusati dell’aggressione. Un passaggio giudiziario importante, mentre Davide continua il suo percorso di recupero fisico e umano.

La sua storia, intanto, sta assumendo un significato che va oltre il singolo episodio di cronaca. Perché dentro quelle parole pronunciate davanti alle telecamere del Tg1 c’è il contrasto fortissimo tra la violenza cieca di un branco e la volontà di un ragazzo di non perdere fiducia nell’umanità.

E forse è proprio questo che più colpisce nel racconto di Davide Simone Cavallo: la scelta di non lasciare che siano l’odio e la vendetta a definire il suo futuro.

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