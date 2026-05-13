Morte della neonata a Vittoria, indagine archiviata: nessuna colpa dei genitori e del personale sanitario

Avevano perso la loro figlia più piccola, appena 6 mesi, era nata il 23 aprile, deceduta il 20 ottobre del 2023 all’ospedale di Vittoria. Finisce l’incubo per i due genitori; mamma e papà – rappresentati dagli avvocati Massimo Garofalo e Gianluca Nobile – erano stati indagati, come atto dovuto, per omicidio colposo. Il procedimento è stato archiviato; nessuna colpa dei genitori e nemmeno dei medici che avevano in cura la piccola che è stata accudita e seguita a dovere. La bambina era stata trovata dai genitori, a Vittoria, priva di vita, nella culla in cui era stata adagiata a pancia in giù. Aveva preso il latte e poi era stata messa a riposare con il ciuccio. Il papà aveva trovato la piccola con le labbra cianotiche, pensava dormisse ma non respirava. Aveva cercato di rianimarla. Poi la corsa in ospedale dove le manovre di rianimazione non avevano dato esito favorevole. Le indagini condotte in fase di incidente probatorio, avevano accertato che la piccola era deceduta per un “arresto cardiocircolatorio consecutivo a grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione (ab ingestis) di latte”. Si è trattato di una polmonite da inalazione, correlata ad una patologia neurologica di cui soffriva la neonata. Il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, aveva promosso oltre all’esame autoptico volto ad accertare le cause del decesso, anche una serie di accertamenti documentali sulla storia clinica della piccola per capire se la patologia neurologica emersa, era stata adeguatamente diagnosticata e curata. La piccola quando aveva appena qualche settimana di vita, a maggio del 2023, era stata già ricoverata a Vittoria per un problema analogo e aveva trascorso quasi un mese in terapia intensiva neonatale al Giovanni Paolo II. Seguita e curata, la piccola aveva fatto rientro a casa. Decesso imprevedibile, e nessuna negligenza da parte dei genitori e del personale sanitario che ha avuto in cura la piccola.

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