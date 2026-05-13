Scoglitti sotto choc: trovata morta una soccorritrice del 118 nei locali della Guardia Medica

Una tragedia silenziosa, dolorosa, che scuote profondamente Scoglitti e Vittoria. Una donna di 54 anni, soccorritrice del 118 originaria di Vittoria, è stata trovata senza vita questa mattina all’interno dei locali della Guardia Medica di Scoglitti, dove prestava servizio.

A fare la drammatica scoperta sarebbe stato un collega di lavoro, che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni emerse, la morte sarebbe avvenuta a causa di un gesto autolesionistico.

La notizia si è diffusa rapidamente tra Scoglitti e Vittoria, lasciando sgomenti colleghi, amici e conoscenti della donna, molto conosciuta nell’ambiente sanitario. Un dolore ancora più difficile da comprendere perché colpisce una persona che aveva scelto proprio il soccorso e l’assistenza agli altri come missione quotidiana. Una professione fatta di interventi, emergenze, aiuto nei momenti più difficili della vita delle persone.

Dietro le divise del soccorso, però, spesso si nascondono fragilità silenziose, pesi interiori che non sempre riescono ad emergere all’esterno. Ed è forse questo l’aspetto che oggi colpisce maggiormente chi conosceva la donna: il contrasto tra il lavoro di cura verso gli altri e una sofferenza personale che, evidentemente, negli ultimi giorni si era fatta particolarmente pesante.

Emergerebbe infatti un dettaglio che aggiunge ulteriore amarezza alla vicenda. Secondo quanto si apprende, nella giornata di ieri la donna si sarebbe recata negli uffici del Comune di Vittoria per chiedere l’aiuto dei servizi sociali. Non sono ancora chiari i motivi della richiesta né il contesto personale che l’avrebbe spinta a cercare supporto istituzionale, ma il particolare apre inevitabilmente interrogativi su una situazione di forte difficoltà che probabilmente stava vivendo.

Nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione gli ultimi momenti della donna e comprendere meglio il quadro complessivo della vicenda.

Intanto, tra colleghi del 118 e cittadini, prevale il dolore per una morte che ha colpito una donna impegnata ogni giorno ad assistere chi aveva bisogno di aiuto. Una di quelle figure che, spesso nel silenzio e lontano dai riflettori, rappresentano un presidio umano fondamentale nelle emergenze e nelle fragilità altrui. foto di repertorio – ricerca fotografica di Franco Assenza.

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