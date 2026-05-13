“Carmelo continua a vivere”: Marina di Ragusa ricorda il giovane che ha trasformato il dolore in vita

A cinque anni dalla scomparsa di Carmelo Dipasquale, Marina di Ragusa si è stretta ancora una volta attorno al ricordo di un giovane che, con il suo ultimo gesto, ha lasciato un segno profondo nella comunità e nella vita di tante persone. Sul lungomare che amava percorrere sui pattini è stata scoperta una scultura donata alla città, simbolo tangibile di un amore che continua a vivere oltre il tempo e oltre il dolore.

Un’atmosfera intensa, carica di emozione palpabile, ha accompagnato la cerimonia. Familiari, amici, cittadini e istituzioni hanno condiviso un momento di memoria collettiva, nel segno della solidarietà e della speranza. Anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha voluto ricordare quanto sia innaturale e devastante perdere un figlio, sottolineando però come Carmelo continui a vivere “in un modo nuovo”, grazie al suo straordinario gesto di generosità e all’impegno della sua famiglia nel trasformare il dolore in amore verso gli altri.

Carmelo Dipasquale aveva soltanto 21 anni. Allegro, sportivo, pieno di vita, era molto amato da chiunque lo conoscesse. Un aneurisma cerebrale lo portò via improvvisamente, lasciando sgomenta un’intera comunità. Ma proprio nel momento più difficile, la sua famiglia scelse la strada della generosità: quella della donazione degli organi.

Da allora il cuore di Carmelo continua a battere a Udine, mentre altri suoi organi hanno ridato speranza e futuro a persone di Torino, Roma, Padova e Palermo. Nomi di città che, già un anno dopo la sua scomparsa, erano stati scritti su palloncini colorati durante una commovente cerimonia nel Giardino della Vita di via Africa, dove la famiglia donò alla comunità un tavolo da ping pong, sport che Carmelo amava profondamente.

La storia di Carmelo ricorda a tutti quanto sia fondamentale la cultura della donazione degli organi. In Italia migliaia di persone attendono ogni anno un trapianto che può rappresentare l’unica possibilità di sopravvivenza o di ritorno a una vita normale. Dietro ogni donazione c’è un atto immenso di altruismo, capace di trasformare una tragedia in speranza per altre famiglie.

Ieri, a Marina di Ragusa, quell’emozione era indescrivibile. Negli sguardi, negli applausi, nel silenzio commosso di chi era presente. Perché ci sono persone che, pur andando via troppo presto, riescono a lasciare un’impronta eterna. Carmelo è una di queste.

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