A Modica falso incidente e finti carabinieri: anziana salvata dalla prontezza di una vicina

Torna l’allarme truffe ai danni di anziani nel territorio modicano. Nelle ultime ore è stato segnalato un nuovo tentativo di raggiro con il collaudato schema del falso incidente stradale e dei finti carabinieri che si presentano a domicilio per chiedere somme di denaro.

L’episodio sarebbe già stato segnalato alle forze dell’ordine e, fortunatamente, questa volta il tentativo è fallito grazie alla prontezza di una vicina di casa dell’anziana vittima designata.

Secondo quanto raccontato, una donna di circa 90 anni sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che, con tono allarmato e utilizzando informazioni personali ritenute credibili, avrebbe riferito di un grave incidente che avrebbe coinvolto un familiare. Poco dopo, un complice si sarebbe presentato a casa della donna spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine con l’obiettivo di ritirare denaro.

Determinante è stato l’intervento di una vicina che, insospettita dalla presenza dell’uomo, avrebbe chiesto di mostrare i documenti identificativi. A quel punto il presunto truffatore avrebbe risposto di averli lasciati in auto, allontanandosi con la scusa di andare a prenderli. Ma non è più tornato.

“Ancora lo aspettiamo”, raccontano con amarezza i familiari, sottolineando come la situazione fosse apparsa estremamente credibile per l’anziana signora, già fortemente scossa dalla telefonata ricevuta.

Il consiglio resta sempre lo stesso: non consegnare mai denaro o gioielli a sconosciuti e contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di telefonate sospette. I carabinieri e le forze dell’ordine non chiedono mai soldi a domicilio per presunti incidenti o problemi giudiziari che coinvolgerebbero parenti.

L’invito rivolto alla cittadinanza è soprattutto quello di parlare con i propri familiari anziani, spiegando loro questi meccanismi di truffa che purtroppo continuano a colpire.

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