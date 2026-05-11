Il focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius ha riacceso l’attenzione internazionale su un’infezione rara ma potenzialmente grave. A far scattare l’allerta è stata la segnalazione dell’Organizzazione mondiale della sanità relativa a una serie di casi respiratori severi comparsi tra passeggeri e membri dell’equipaggio durante la navigazione nell’Atlantico. Secondo gli […]
Anniversario: Morgan Cutraro
11 Mag 2026 11:18
Anniversario: Morgan Cutraro
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