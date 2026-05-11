Modica capitale del mare per famiglie? Cresce l’attesa per la Bandiera Verde 2026

C’è grande attesa a Modica per la presentazione nazionale delle Bandiere Verdi 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge considerate ideali per bambini e famiglie. L’appuntamento è fissato per il prossimo 27 maggio nell’aula consiliare del Comune, dove sarà ufficializzato l’elenco delle località premiate per la nuova stagione estiva.

E proprio la scelta di Modica come sede dell’evento nazionale alimenta le indiscrezioni e le aspettative nel territorio ibleo. Secondo quanto trapela, infatti, l’area ragusana potrebbe andare verso una riconferma importante e, soprattutto, Modica potrebbe ottenere per la prima volta la Bandiera Verde, entrando ufficialmente tra le località italiane considerate a misura di bambino.

Un’ipotesi che, pur non essendo ancora stata confermata ufficialmente, trova forza proprio nella decisione di organizzare l’evento nazionale in città. Un segnale che molti leggono come un riconoscimento crescente per il territorio modicano e per il suo litorale, sempre più apprezzato dalle famiglie per qualità delle spiagge, sicurezza, servizi e accoglienza.

La Bandiera Verde rappresenta infatti uno dei riconoscimenti più autorevoli nel turismo familiare. Nato nel 2008 da un’idea del pediatra Italo Farnetani, il progetto si fonda esclusivamente sulle indicazioni dei pediatri italiani e stranieri, che selezionano le spiagge più adatte ai bambini sulla base di criteri ben precisi: fondali bassi, acqua pulita, presenza di assistenza, spazi per il gioco, sicurezza e servizi dedicati alle famiglie.

Quest’anno il progetto assume anche una dimensione ancora più internazionale. Per la prima volta, infatti, il vessillo sarà realizzato anche in lingua inglese, a conferma della crescente presenza di turisti stranieri nelle località premiate.

Le prime indiscrezioni confermano inoltre il ruolo centrale della Sicilia tra le regioni italiane più premiate dai pediatri. Un dato che rafforza ulteriormente le speranze del territorio ibleo, da anni ormai protagonista nel turismo balneare per famiglie.

L’evento del 27 maggio potrebbe quindi trasformarsi in una vetrina nazionale per Modica e per tutta la fascia costiera della provincia di Ragusa, in vista di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente importante sotto il profilo turistico.

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