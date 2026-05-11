Tensione al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ragusa: vetro rotto, infermiere colpito al volto

Momenti di tensione al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Ieri sera il padre di un ragazzo, stanco di attendere in sala triage, si è scagliato contro un infermiere, colpendolo al viso. L’infermiere è stato soccorso dai colleghi e medicato. Sono intervenute le Guardie giurate per fermare l’uomo e riportare la calma tra i tanti pazienti in attesa.

Nel Pronto Soccorso di Ragusa, il problema delle lunghe attese in sala triage è presente ormai da tempo. Il Pronto Soccorso soffre per il numero insufficiente di medici e per la cronica carenza di locali. Le barelle con i pazienti in attesa, anche dopo la visita, sono presenti costantemente in sala triage, dove pure vsi trovano i pazienti in attesa di essere visitati, spesso con tempi di attese da un giorno all’altro.

Un altro episodio si era verificato il giorno precedente, sabato, quando un paziente psichiatrico era andato in escandescenze scagliandosi contro una vetrata e rompendo un vetro. In questo caso, però, le cause sono di natura diversa.

Contributo fotografico: Franco Assenza

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