Rimosso gemello parassita di 16 chili dal busto di un 17enne: raro intervento chirurgico

Eseguito un raro intervento in India: rimosso un gemello parassita di 16 chili dal busto di un diciassettenne.

Un’operazione straordinaria è stata eseguita all’ospedale Aiims di Delhi, in India, dove i medici hanno rimosso un “gemello parassita” dal corpo di un ragazzo di 17 anni. Il giovane conviveva con questo corpo estraneo fin dalla nascita, senza sapere che si trattava di un secondo feto il cui sviluppo si era interrotto durante la gravidanza della madre.

L’anomalia, nota come fetus in fetu, è una condizione estremamente rara in cui un gemello non sviluppato rimane inglobato nel corpo del fratello. Nel caso del ragazzo indiano, il feto attorcigliato al suo busto aveva raggiunto il peso di 16 chili e assorbiva quasi il 40% del suo sangue.

L’intervento è stato particolarmente delicato e rischioso, soprattutto nella fase immediatamente successiva alla separazione. «I momenti più critici sono stati quelli subito dopo l’asportazione – ha dichiarato il medico che ha guidato l’operazione – perché fino ad allora quasi il 40% del sangue del nostro paziente affluiva nel corpo del gemello parassita». Foto pixabay.

[image: image.png]



