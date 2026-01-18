Un 13enne in condizioni critiche dopo essere stato attaccato da un grosso squalo sulla battigia nel porto di Sydney

Un adolescente è in condizioni critiche dopo essere stato morso da un grosso squalo sul bagnasciuga di una spiaggia portuale nella periferia orientale di Sydney. La polizia del NSW afferma che gli agenti hanno estratto il ragazzo di 13 anni, dall’acqua “entro pochi minuti” dalla chiamata di soccorso. Il ragazzo è stato portato all’Ospedale Pediatrico di Sydney a Randwick con ferite a entrambe le gambe. Il ragazzo, adesso, è in pericolo di vita e le sue condizioni rimangono gravi.

I servizi di emergenza sono stati chiamati all’Hermitage Foreshore Walk, vicino a Shark Beach a Vaucluse, intorno alle 16:20 di domenica pomeriggio del 18 gennaio 2026, a seguito di segnalazioni di un ragazzo morso da uno squalo. Il servizio ambulanza del NSW ha riferito che il ragazzo era in condizioni critiche per avere subito una grave perdita di sangue a causa delle ferite riportate a entrambe le gambe ed è stato trasportato all’Ospedale Pediatrico di Sydney a Randwick.

In una dichiarazione domenica sera, la polizia ha dichiarato che le ferite erano “coerenti con quello che si ritiene fosse uno squalo di grande dimensione”. Determinante l’intervento di un agente della Polizia Marittima che ha soccorso il ragazzo prima dell’intento decisivo del soccorritori, fissando due lacci emostatici medici a bordo dell’imbarcazione Water Police 41 per gravi ferite alle gambe prima di essere trasportato al molo di Rose Bay, dove i paramedici ambulanze del NSW hanno continuato il primo soccorso,ha detto la polizia. Si prevede che gli esperti del NSW saranno interpellati per cercare di identificare che tipo di squalo sia stato coinvolto nell’attacco.

A settembre dello scorso anno, il surfista molto amato Mercury Psillakis è stato sbranato da uno squalo bianco a Long Reef Beach sulle Northern Beach, alla vigilia della Festa del Papà. Il 57enne stava surfando con amici poco dopo le 9:30 ed era a circa 100 metri dalla spiaggia quando lo squalo lo morse tagliandogli la tavola in due. Ha perso entrambe le gambe. Un paio di mesi dopo, due cittadini svizzeri che nuotavano a Kylies Beach nel Parco Nazionale di Crowdy Bay, a sud di Port Macquarie, furono attaccati da uno squalo.

La donna è morta e l’uomo ha riportato ferite gravi. Entrambi avevano poco più di vent’anni. Il database australiano, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, degli incidenti di squali formalmente noto come Australian Shark Attack File, ha registrato che tra il 1791 e novembre 2025 ci sono stati 312 attacchi mortali di squali in Australia di cui 48 nel 2025. Dal 2000 ci sono stati 59 attacchi mortali di squali in Australia. Inclusi 23 episodi dal 2020. Nel mondo invece ci sono stati 2900 di cui 633 mortali. In Europa sono stati 52 gli attacchi di cui 27 letali sino al 2025.



