Incendi boschivi: scatta il piano d’emergenza a Vittoria. Divieti e sanzioni record

A Vittoria arriva il piano di prevenzione contro gli incendi boschivi e rurali. Il sindaco Francesco Aiello ha firmato l’ordinanza n. 37 che introduce una serie di misure stringenti per la tutela del territorio durante la stagione estiva 2026, periodo considerato ad alto rischio a causa delle elevate temperature, dei venti caldi e della ridotta umidità.

La stagione antincendio è fissata dal 15 maggio al 31 ottobre 2026 e prevede il divieto assoluto di accensione di fuochi e di combustione di residui vegetali, anche se derivanti da attività agricole. L’ordinanza vieta inoltre qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso, come l’utilizzo di fiamme libere, l’abbandono di mozziconi accesi o l’accensione di fuochi d’artificio senza le necessarie autorizzazioni.

Particolare attenzione viene posta alla gestione del territorio: proprietari, conduttori e gestori di terreni agricoli o aree incolte sono tenuti alla pulizia, al diserbo e alla rimozione di materiale infiammabile. Nelle zone vicine a strade, abitazioni e infrastrutture sarà obbligatoria la realizzazione di fasce parafuoco larghe almeno 10 metri, che possono arrivare fino a 20 metri in prossimità di strutture ricettive.

L’ordinanza coinvolge anche le attività agricole, i depositi di materiale combustibile e la manutenzione delle aree limitrofe a impianti e infrastrutture strategiche. Gli enti pubblici sono a loro volta chiamati a garantire la pulizia delle aree di competenza per ridurre il rischio di innesco.

Sul fronte sanzionatorio il provvedimento è particolarmente severo: le violazioni possono comportare multe fino a 50.000 euro nei casi più gravi, oltre a eventuali responsabilità civili e penali qualora si verifichino danni a persone o beni.

Il sindaco Aiello ha invitato la cittadinanza alla massima collaborazione, sottolineando come la prevenzione degli incendi rappresenti un impegno collettivo fondamentale per la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente e del patrimonio territoriale.

In caso di avvistamento di incendi, viene ricordato di contattare tempestivamente i numeri di emergenza 112, 1515 del Corpo Forestale o i servizi della Protezione Civile.

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