GO4CIRCULAR: aperto il bando per selezionare 10 imprese siciliane dei settori agroalimentare e tessile

Per le imprese siciliane che guardano al futuro con l’ambizione di crescere, innovare e diventare più competitive, arriva un’opportunità concreta da non lasciarsi sfuggire. È stato infatti pubblicato il bando del progetto GO4CIRCULAR, iniziativa strategica finanziata dal Programma di Cooperazione Territoriale INTERREG VI-A Italia-Malta, che punta ad accompagnare le aziende dei settori agroalimentare e tessile verso la transizione ecologica e l’economia circolare. Un percorso che oggi non rappresenta più soltanto una scelta etica, ma una vera leva di sviluppo capace di aprire nuovi mercati, ridurre i costi, migliorare l’efficienza produttiva e rafforzare la capacità di competere in un contesto economico sempre più orientato alla sostenibilità.

Con la pubblicazione dell’avviso pubblico, il progetto entra adesso nella sua fase più operativa e selezionerà dieci imprese con sede in Sicilia che potranno accedere gratuitamente a un programma altamente qualificato di consulenza, formazione e accompagnamento personalizzato. Le aziende interessate avranno tempo fino alle ore 18 del 15 maggio 2026 per presentare la propria candidatura. GO4CIRCULAR nasce per costruire un ponte concreto tra Sicilia e Malta, due territori che condividono vocazioni produttive, sfide ambientali e la necessità di ripensare i modelli di sviluppo in chiave moderna e resiliente. Le imprese interessate possono consultare e scaricare il bando completo, con requisiti di partecipazione, modalità di candidatura e documentazione necessaria, sul sito ufficiale di LOGOS al seguente indirizzo: https://www.logos-italia.it/avvisi-e-bandi/.

Il progetto mette al centro le piccole e medie imprese, cuore pulsante dell’economia mediterranea, offrendo strumenti e competenze per superare il tradizionale modello lineare basato sul consumo delle risorse e sullo smaltimento degli scarti. Al suo posto viene promosso un sistema più intelligente e sostenibile, fondato sul riuso dei materiali, sulla riduzione degli sprechi, sull’ottimizzazione dei processi produttivi e sulla capacità di trasformare ciò che prima era considerato rifiuto in nuova risorsa.

Si tratta di un cambiamento che può incidere profondamente sulla competitività aziendale. “In questo senso GO4CIRCULAR offre alle imprese un’occasione concreta per affrontare il cambiamento con il supporto di esperti qualificati e una rete internazionale di competenze – spiega Rosario Alescio, presidente di Logos, organismo capofila del progetto – Le dieci imprese selezionate accederanno a un percorso articolato e personalizzato”. La prima fase sarà dedicata all’analisi dei fabbisogni aziendali attraverso audit tecnici, sopralluoghi e valutazioni organizzative. In pratica, ogni impresa potrà comprendere con precisione dove intervenire per migliorare i propri processi, ottimizzare l’uso delle risorse e introdurre pratiche circolari efficaci. Successivamente verranno elaborate strategie di innovazione e marketing sostenibile. Questo significa lavorare su eco-design, tracciabilità, nuovi modelli di business, valorizzazione ambientale dei prodotti e rafforzamento della presenza sui mercati nazionali e internazionali. Un supporto prezioso soprattutto per quelle realtà che vogliono distinguersi puntando su qualità, identità e sostenibilità. Il progetto prevede anche una forte componente formativa. Le imprese parteciperanno infatti a corsi intensivi, webinar transfrontalieri tra Sicilia e Malta e visite di studio, occasioni importanti per conoscere esperienze virtuose, confrontarsi con altre aziende e creare nuove relazioni professionali. A completare il percorso sarà poi un’attività di coaching specialistico e operativo che accompagnerà concretamente le aziende nell’attuazione delle strategie individuate. L’obiettivo finale è aiutare le imprese a compiere passi reali verso modelli produttivi più efficienti, redditizi e sostenibili. GO4CIRCULAR è promosso da Logos Società Cooperativa, soggetto capofila del progetto, insieme a un partenariato internazionale di alto profilo composto dall’Università di Messina – Dipartimento di Economia, dalla Malta Chamber of SMEs e da Idea Malta College. Una sinergia che unisce competenze accademiche, imprenditoriali e formative per offrire alle aziende partecipanti un supporto qualificato e multidisciplinare. Investire nella circolarità significa proprio questo: valorizzare ciò che già esiste, migliorarlo e renderlo più forte per il futuro.

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