Dal petrolchimico al green: Versalis rilancia Ragusa nella nuova filiera sostenibile

Ragusa resta strategica nel piano di riconversione industriale di Versalis. È questo il messaggio emerso dall’incontro convocato a Palazzo Piacentini dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con il responsabile della Trasformazione Industriale di Eni, Giuseppe Ricci, per fare il punto sull’attuazione del piano che coinvolge i siti produttivi di Puglia e Sicilia.

Al centro del confronto, l’avanzamento del Protocollo sottoscritto il 10 marzo 2025 tra azienda, ministeri competenti, organizzazioni sindacali e Regioni, con l’obiettivo di garantire la riconversione industriale dei poli di Brindisi, Priolo e Ragusa senza compromettere occupazione e capacità produttiva.

Per il sito ibleo, il piano conferma un ruolo preciso e strategico: la realizzazione di un centro di competenza e specializzazione dedicato alle tematiche della sicurezza e della manutenzione industriale, oltre al consolidamento di un presidio industriale a supporto delle filiere bio e sostenibili.

Un progetto che punta a mantenere alta l’intensità industriale del territorio, trasformando Ragusa in un punto di riferimento per innovazione, formazione specialistica e sviluppo delle nuove filiere produttive legate alla sostenibilità.

Mentre a Brindisi si lavora alla ricerca di un soggetto industriale per rilevare le attività del cracking e si accelera sul progetto della gigafactory di batterie al litio in collaborazione con Seri Industrial, in Sicilia prosegue anche la riconversione del sito di Priolo, dove Q8 Italia ed Eni hanno annunciato un importante investimento per una nuova bioraffineria.

A Priolo sono già iniziate le operazioni di smantellamento dell’impianto cracking e recentemente è stato assegnato il contratto principale per la costruzione della nuova struttura industriale.

Per Ragusa, invece, il focus resta sulla creazione di competenze e sulla valorizzazione delle filiere sostenibili, un passaggio considerato centrale per garantire prospettive occupazionali solide e durature.

Il ministro Urso ha annunciato che entro giugno sarà convocato un nuovo tavolo Versalis con tutti i soggetti firmatari del Protocollo, per verificare lo stato di avanzamento del piano e condividere ulteriori soluzioni capaci di tutelare il lavoro e il futuro produttivo dei territori coinvolti.

“L’obiettivo resta quello di assicurare la tutela dell’occupazione e il mantenimento della capacità produttiva strategica dei siti”, è la linea ribadita dal Ministero.

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