A Modica nasce il tavolo tecnico per il centro storico: primo incontro a Palazzo San Domenico

Si accelera sul futuro del centro storico di Modica. Si è svolto questa mattina, presso la Sala Spadaro, il primo incontro promosso dalla sindaca Maria Monisteri, dall’assessore Piero Armenia e dalla presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo per avviare ufficialmente il tavolo tecnico dedicato alle criticità e al rilancio del cuore antico della città.

L’iniziativa nasce come diretta conseguenza di quanto emerso durante la seduta consiliare aperta dello scorso 15 aprile, quando il tema del centro storico era stato posto con forza al centro del dibattito politico e cittadino.

L’obiettivo è quello di creare uno spazio operativo e permanente di confronto, capace di affrontare in maniera concreta e tempestiva le problematiche che riguardano viabilità, manutenzioni, vivibilità urbana, decoro, sicurezza e prospettive di rilancio economico e turistico.

A sottolineare l’importanza del primo passaggio è stata la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, che ha espresso soddisfazione per l’esito della riunione propedeutica.

“Esprimo piena soddisfazione per le risultanze emerse dalla riunione propedeutica di oggi, relativa alla costituzione del tavolo tecnico sul centro storico”, ha dichiarato Minardo.

La presidente ha evidenziato come l’urgenza dell’intervento sia stata considerata una priorità assoluta, tanto da fissare già un nuovo appuntamento per il prossimo lunedì, con un ordine del giorno definito e focalizzato sulle principali questioni da affrontare.

“L’urgenza è stata prioritaria, così da darci un appuntamento per il prossimo lunedì con un ordine del giorno ben preciso sulle tematiche da affrontare”.

Durante l’incontro sono stati individuati, di comune accordo, i componenti che andranno a costituire il tavolo tecnico. La scelta, è stato precisato, non è stata dettata dal numero dei partecipanti ma dalla necessità di garantire efficacia e rapidità di intervento.

“Di comune accordo sono stati individuati i componenti che costituiranno il tavolo tecnico, non badando al numero, quanto all’esigenza di intervenire tempestivamente”.

Per accelerare ulteriormente i tempi, è stata inoltre prevista una immediata delibera di Giunta come presa d’atto formale del percorso avviato.

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