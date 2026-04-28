Verde urbano e nuove piantumazioni a Ragusa: 17 alberi e 60 aromatiche. Ecco dove

Nuovi interventi di piantumazione, manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici che interessano diverse aree del territorio comunale di Ragusa.

A fare il punto è l’assessore competente Giovanni Iacono. Sono stati piantumati 6 nuovi alberi di ligustro di altezza 2-2,5 metri in viale Tenente Lena e nel corso della settimana, subito dopo il completamento dei lavori di sistemazione dei marciapiedi da parte dell’Ufficio tecnico del Comune, saranno piantumati nel tratto via Cannezio e via Benedetto Croce altri 5 prunus pissardi nigra”.

Parallelamente, è stato effettuato anche un intervento di riparazione su una condotta di abbeveramento che era stata vandalizzata, ripristinando così un servizio essenziale per la gestione del verde cittadino.

Particolarmente significativo anche il lavoro svolto in via Australia, dove si sono conclusi interventi di prevenzione incendi, bonifica e miglioramento ambientale grazie alla collaborazione tra Protezione Civile ed Esa.

Queste attività hanno reso possibile la predisposizione dei terreni per l’ampliamento del parco “Falcone e Borsellino”, secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta Municipale lo scorso 21 aprile.

Un progetto che punta a trasformare l’area in un polmone verde sempre più strutturato e accessibile alla cittadinanza.

All’interno del parco, inoltre, è già stata avviata una nuova fase di piantumazione grazie alla generosità del Lions Club Ragusa e alla partecipazione attiva dei cittadini.

Sono stati messi a dimora 11 nuovi alberi di altezza tra 2 e 2,5 metri, tra cui 1 jacaranda, 6 ciliegi, 2 meli cotogni e 2 melograni, oltre a 60 piante aromatiche di salvia pink che arricchiscono il patrimonio botanico dell’area.

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