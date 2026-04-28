Bruca rinasce grazie ai volontari: cittadini e associazioni in campo per la pulizia della borgata

Ci sono luoghi che si difendono con le parole e altri che si proteggono con i gesti. A Bruca, borgata rivierasca di Scicli, la tutela del territorio è passata dalle mani di volontari e cittadini che, nel fine settimana appena trascorso, hanno scelto di rimboccarsi le maniche e restituire decoro a uno dei luoghi più amati della costa.

Un’iniziativa concreta, fatta di impegno, senso civico e amore autentico per il luogo in cui si vive. Non una semplice raccolta di rifiuti, ma un’azione collettiva che racconta il valore della partecipazione e della responsabilità condivisa.

Bruca, da sempre punto di riferimento della fascia costiera sciclitana, ha beneficiato di un intervento importante che ha migliorato il decoro urbano e restituito dignità agli spazi comuni, troppo spesso messi a dura prova dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Il lavoro svolto dai volontari ha avuto un valore che va ben oltre l’aspetto ambientale: è stato un segnale forte di appartenenza, una dimostrazione concreta di quanto la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa produrre risultati tangibili.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle associazioni che hanno preso parte all’iniziativa: Plastic Free Sicilia, WWF, Comitato Bruca e Bruca Senza Frontiere, realtà che da tempo operano sul territorio con azioni di sensibilizzazione e tutela ambientale.

La loro presenza ha rafforzato il messaggio che la salvaguardia dell’ambiente non può essere demandata soltanto agli enti pubblici, ma deve diventare una responsabilità condivisa, quotidiana e partecipata.

Piccoli grandi gesti che fanno la differenza e che dimostrano come il cambiamento, spesso, inizi proprio da un sacco raccolto e da una mano tesa verso il bene comune. Il rispetto del territorio non è solo una questione ambientale, ma un vero atto d’amore verso la propria comunità.

© Riproduzione riservata