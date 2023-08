Successo per “Bruca senza frontiere” tornato dopo 50 anni

Dietro il successo ci sono mesi di lavoro, di idee maturate su ricordi del passato (e che passato visto che ci riferiamo ad iniziative di 50 anni fa), su quello che Bruca è stata per il litorale sciclitano e su quello che vuole essere ancora. Non una piccola spiaggia, civettuola, circoscritta da una piccola insenatura, il terminale di un serpentone sabbioso di oltre 4 chilometri da Donnalucata in poi, ma un luogo di sano divertimento, quello legato alla vita in spiaggia con giovani, adulti e bambini pronti a divertirsi con poco. Dietro questo successo, raccolto nei giorni scorsi e la cui eco è ancora intatta, c’è la voglia di fare, di divertirsi di un gruppo di giovani che hanno affiancato il Comitato Bruca nell’organizzazione della manifestazione “Bruca senza frontiere”. Un titolo che la dice lunga su quello che la scorsa settimana si è visto in spiaggia per tre intere giornate.

Una iniziativa nata nel ricordo del compianto Pippo Puglisi, presentatore degli anni ’70 che era uomo di punta nel mondo dello spettacolo locale e che amava Bruca come se stesso.

Chi si è speso in questo evento sono giovani che non hanno conosciuto Pippo Puglisi ma anche persone che lo hanno conosciuto, e bene, perchè con lui sono stati artefici di momenti teatrali di grande ilarità e di grande consenso. Non ultimi Pino Statello ed Angelo Galota che hanno portato in spiaggia i vecchi sketch.

Ma allora chi c’è dietro Bruca Senza Frontiere ed ai suoi giochi?

“Un gruppo di amici uniti dalla voglia di riportare il divertimento sulla spiaggia di Bruca, ricordardo i giochi del Clan di Bruca organizzati negli anni ‘70 da Pippo Puglisi ed i suoi amici – dicono con entusiasmo – speriamo di aver centrato l’obiettivo e di rivedere tutti il prossimo anno ancora più numerosi”. Ed ecco i giovani. Nella foto da sinistra Francesco Favacchio, Simone Pavone, Gianni Puglisi, Joanna Caccamo, Salvina Grimaldi e Michele Cataudella.