Il reparto di Nefrologia di Modica riconosciuto fra i tre centri d’eccellenza a livello nazionale

Il reparto di Nefrologia dell’ospedale di Modica riconosciuto come “Centro d’Eccellenza” all’interno del progetto pilota della Società Italiana di Nefrologia. Questo riconoscimento è il risultato del duro lavoro e dell’impegno del team, guidato dal dottor Walter Morale, che ha reso il reparto un punto di riferimento per i pazienti non solo della Sicilia, ma dell’intero Sud Italia.

IL PROGETTO: IL REPARTO DIVENTA HUB FORMATIVO

Il progetto offre a sei nefrologi di età inferiore a 45 anni la possibilità di frequentare per due settimane un Centro di Nefrologia con particolare expertise nel campo della biopsia renale o della chirurgia degli accessi vascolari per emodialisi (FAV), nell’intento di salvaguardare ed implementare le competenze relative a queste due attività.

A conclusione della raccolta dati, avviata sulla base delle candidature pervenute, il Consiglio direttivo della SIN ha individuato un centro nel Nord Italia, uno nel Lazio (Roma) e uno, per l’appunto, a Modica.

La selezione di Modica come uno dei tre centri d’eccellenza in Italia è stata basata sulla qualità della casistica e sulla complessità degli interventi eseguiti, oltre che sui volumi di attività svolta. Questo riconoscimento non solo conferma l’alta competenza e professionalità del team, ma contribuisce anche alla formazione dei nefrologi interventisti, migliorando così i servizi offerti ai pazienti nefropatici della provincia iblea e oltre.

