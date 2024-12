Morto Valerio Pacetto, il 17enne vittima di un incidente ad agosto a Scicli

Il giovane era ricoverato da quattro mesi al Policlinico di Catania lottando per vivere mentre un’intera città a Scicli, la sua città, pregava per lui, perché non morisse. Era stato trasferito nell’ospedale etneo per i gravi traumi riportati nell’incidente stradale che si è verificato lo scorso 20 agosto, intorno alle 21.30, in contrada “Balatelle” sulla strada che collega Scicli con Cava d’Aliga. Valerio Pacetto era a bordo del suo scooter e stava facendo rientro nell’abitazione in cui viveva con la famiglia. Le condizioni del diciassettenne sono apparse subito gravi. Tant’è che dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica è stato deciso il suo trasferimento a Catania. L’incidente sarebbe avvenuto fra il giovane a bordo dello scooter ed un giovane automobilista che viaggiava a bordo della sua auto. Per quattro mesi la città è stata in religioso silenzio nel dolore che ha toccato la famiglia del ragazzo, una famiglia molto noto e stimata in città. Si è pregato tanto perchè il giovane Valerio non morisse, invece l’addio nel pomeriggio di oggi. La salma dovrebbe arrivare nella giornata di domani da Catania: la veglia nell’abitazione di famiglia e poi i funerali per l’ultimo saluto a Valerio, il ragazzo solare che amava tanto i cavalli e che della bontà aveva fatto lo stile della sua vita, della sua giovane vita spezzata su quella strada di contrada “Balatelle” che aveva percorso tante volte.

