Borghi in festa nel fine settimana: Giarratana il paese-museo che racconta l’anima della Sicilia

Nel cuore dei Monti Iblei, c’è un piccolo borgo che custodisce memorie antiche e un’identità fiera: Giarratana, uno dei protagonisti del Borghi dei Tesori Fest, evento diffuso che celebra i luoghi meno noti ma profondamente autentici della Sicilia.

Giarratana si trasforma in un museo a cielo aperto durante il festival, accogliendo i visitatori con le sue stradine silenziose, il quartiere storico u’ cuozzu, e un patrimonio culturale che va oltre le pietre e gli edifici. È un viaggio nel tempo, tra le umili case popolane, le botteghe artigiane ricostruite fedelmente, e la vecchia taverna che racconta storie di comunità e condivisione.

Nel borgo si potrà partecipare a un laboratorio sull’antico sfilato siciliano, una delle espressioni più raffinate dell’artigianato tessile isolano. Tra trame delicate e gesti antichi, si tramanda un sapere tutto al femminile, fatto di pazienza, precisione e bellezza.

Di grande interesse anche il Museo dell’Emigrazione Iblea, che narra il fenomeno delle partenze verso le Americhe e l’Europa nel corso del Novecento. Una sezione commovente e documentata della storia locale, che tocca il cuore di molti visitatori, specie di origine siciliana.

Ma Giarratana sorprende anche con storie poco conosciute, come quella della Polisportiva femminile di pallavolo che, negli anni Ottanta, riuscì a raggiungere la Serie A. Una pagina di sport e riscatto sociale tutta da scoprire nelle stanze di Palazzo Barone, una delle perle del borgo.

Durante il festival sarà possibile visitare Giarratana con partenze in pullman da Catania domenica 4 maggio, per un’esperienza culturale, sensoriale e umana a tutto tondo. Un’occasione preziosa per scoprire come, in un angolo appartato della Sicilia, le tradizioni vivano ancora con orgoglio, reinventandosi senza perdere autenticità.

Ci sono altri borghi della Sicilia che è possibile visitare nel contesto del festival. Durante il Fine settimana 3 e 4 maggio: Calatafimi Segesta e Custonaci (TP); Balestrate, Mezzojuso, Contessa Entellina e Montelepre (PA), Sambuca (AG), Sutera eDelia (CL); Frazzanò e San Piero Patti (ME), Giarratana.

Fine settimana 10 e 11 maggio . Bisacquino, Camporeale, Chiusa Sclafani, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Petralia Soprana, San Mauro Castelverde (PA). Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siculiana (AG); Mirto (ME); Centuripe (EN); e Piedimonte Etneo (CT).

Informazioni e prenotazioni: www.leviedeitesori.com – WhatsApp e tel. 389.2350723 (10.00–18.00).

© Riproduzione riservata