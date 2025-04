Maria Rita Schembari: “Ecco il mio primo giorno da presidente della Provincia. Sarà un ente vivo”

Schembari, primo giorno alla guida della Provincia: “Un ente vivo, vicino al territorio”

Riunioni, incontri istituzionali e l’idea di un Palazzo sempre aperto. “Pronta ad ascoltare tutti, senza steccati”.

È iniziato tra cerimonie, incontri istituzionali e prime decisioni operative il mandato di Maria Rita Schembari alla guida del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Dopo l’elezione, avvenuta domenica scorsa con il sostegno decisivo dei civici, la neopresidente ha tracciato la direzione di marcia già dal primo giorno: “Sarà un ente vivo e presente nel territorio. Io ci sarò, ma voglio anche garantire che chi entra a Palazzo della Provincia possa sempre trovare un referente politico disponibile”. Per questo sta già riflettendo sulle deleghe da assegnare scegliendo tra i 12 neo consiglieri provinciali, tra loro anche tre sindaci eletti, Cassì di Ragusa, Monisteri di Modica e Dimartino di Santa Croce Camerina.

Schembari, sindaca di Comiso e da ieri anche nuova presidente della Provincia, ha presenziato ieri sera alla cerimonia liturgica di San Giorgio a Ragusa Ibla. Questo martedì, invece, è stata ospite della Questura di Ragusa per una giornata di sensibilizzazione sulla violenza di genere nelle scuole, prima di riunirsi con il segretario generale dell’ente per definire le modalità di insediamento del nuovo Consiglio provinciale. “Questo mercoledì si sono ritagliata del tempo ulteriore da dedicare al personale – ha aggiunto – incontrerò i dirigenti e dipendenti. È fondamentale ripartire dal confronto interno”.

I compiti del presidente e del Consiglio

Schembari ha chiarito le distinzioni di ruolo tra presidente e Consiglio: “Secondo lo statuto al presidente spetta la gestione dell’ente e di tutti i settori che interagiscono con il territorio, svolgendo un’attività di regia e programmazione anche sovracomunale. Il Consiglio, formato da sindaci e consiglieri comunali, ha una funzione decisoria: bilanci, piani triennali delle opere pubbliche, piano delle assunzioni e atti consequenziali sono di sua competenza”.

Verso una “giunta” diffusa con deleghe ai consiglieri

Un tema su cui la presidente intende riflettere è quello delle deleghe da assegnare ai consiglieri provinciali: “Sicuramente avrò bisogno di condividere il lavoro che è impegnativo. Posso assegnare deleghe anche a più consiglieri, non solo a 4 come è stato erroneamente detto. Mi piacerebbe che Palazzo della Provincia fosse sempre presidiato politicamente. Sto pensando a una turnazione per garantire la presenza. Io stessa sarò in sede ogni lunedì mattina e per l’intera giornata del giovedì”.

Ricucire il centrodestra? “Non faccio guerre”

Schembari è stata eletta con il sostegno trasversale della lista dei sindaci civici e di parte del Centrodestra, cioè Fratelli d’Italia (suo partito) e Forza Italia. Rottura con la Dc che ha presentato altro candidato. Sull’ipotesi di ricompattare il campo politico, ha risposto con toni concilianti: “Ho rapporti sereni con tutti. Non sono il tipo che fa guerre. Il nostro territorio lo condividiamo e lo amiamo tutti alla stessa maniera. Si vedrà”.

