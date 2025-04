Ragusa vuole far rinascere il centro storico: cultura, spettacoli e nuove collaborazioni. E torna “Festacrante”

C’è un’urgenza che Ragusa non può più ignorare: far tornare a vivere il suo centro storico. Non solo come meta turistica, ma come luogo quotidiano di incontro, socialità, cultura e residenza. Le strade antiche, i palazzi storici, le piazze che un tempo erano il cuore pulsante della città meritano di riaccendersi di voci, passi, emozioni.

Negli ultimi anni si è fatta sempre più forte la consapevolezza che rigenerare il centro storico non può essere solo un progetto edilizio o commerciale, ma una vera e propria strategia di vivibilità urbana. Restituire spazi a misura d’uomo, favorire il ritorno dei residenti, creare opportunità di socializzazione, incentivare l’apertura di attività commerciali e culturali: tutto questo passa da un lavoro corale che coinvolge cittadini, imprese e istituzioni.

Fondamentale, in questo percorso, è la collaborazione pubblico-privato. Solo unendo le forze – con politiche lungimiranti e iniziative concrete – si può invertire la rotta e trasformare il centro storico in un laboratorio di qualità urbana. Cultura, arte, spettacolo diventano così strumenti preziosi non solo per attrarre visitatori, ma per ridare identità, orgoglio e vita quotidiana al cuore antico di Ragusa.

Da questo mercoledì 30 aprile torna “Festracrante”. Ecco il primo appuntamento

Un esempio virtuoso di questa visione è la rassegna “Festacrante in centro”, che torna da aprile a settembre con una terza edizione ancora più ricca di eventi, emozioni e bellezza. Promossa dal centro commerciale naturale “I Tre Ponti”, consorzio che riunisce imprese e associazioni cittadine, Festacrante è la dimostrazione di come la collaborazione tra mondo privato e istituzioni possa trasformarsi in azioni concrete capaci di coinvolgere la comunità.

Il primo appuntamento è in programma per questo mercoledì 30 aprile alle ore 19 in via Roma, con il concerto del trio composto da Marco Cascone (pianoforte), Fiammetta Poidomani (voce) e Daniele Ricca (violino). Una serata inaugurale che trasformerà via Roma in un vero e proprio salotto urbano, tra musica, luci e atmosfere magiche.

E non sarà che l’inizio: il calendario di Festacrante prevede per tutta la stagione concerti, talk show, rappresentazioni teatrali e incontri culturali, tutti pensati per riempire di nuova energia il centro storico. “Non si tratta solo di eventi – sottolinea Elio Guastella, presidente del Ccn I Tre Ponti – ma di un gesto d’amore verso la nostra città. Festacrante è la prova che, con volontà e collaborazione, possiamo ridare vita al cuore antico di Ragusa”.

Già in queste settimane via Roma è stata arricchita da nuove installazioni artistiche che stanno attirando curiosi e turisti, piccoli segnali di un cambiamento che parte dalla bellezza e si nutre della partecipazione di tutti.

Perché il centro storico non deve essere solo uno sfondo da fotografare: deve tornare a essere un luogo da vivere, ogni giorno.

