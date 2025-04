Ballavano senza permesso: blitz nei locali della movida iblea, multe e chiusure immediate

Musica alta, piste da ballo improvvisate e nessuna autorizzazione. È questo lo scenario che le forze dell’ordine si sono trovate davanti durante una serie di controlli nei locali notturni delle località balneari della provincia di Ragusa. Il risultato? Sanzioni salate e sospensioni immediate per chi ha ignorato le regole.

A Modica, in un locale di somministrazione di cibo e bevande, era in corso un vero e proprio evento danzante, trasformando di fatto l’attività in un pubblico spettacolo non autorizzato. Eppure, il titolare era stato già diffidato dal Questore: niente agibilità, niente licenza, ma musica e gente che ballava come se nulla fosse. Gli agenti della Polizia Amministrativa sono intervenuti applicando le sanzioni previste dalla normativa.

A Scicli, un altro locale è finito nel mirino: l’intrattenimento danzante era autorizzato, ma non rispettava le prescrizioni della licenza di pubblica sicurezza. Il Questore ha firmato la sospensione dell’attività per cinque giorni.

Le forze dell’ordine avvertono: i controlli si intensificheranno con l’arrivo della stagione estiva. Occhi puntati su licenze, orari, vendita di alcolici, musica e occupazione di suolo pubblico. Nessuna tolleranza per chi mette a rischio la sicurezza e la legalità.

© Riproduzione riservata