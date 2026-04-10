In provincia di Ragusa una settimana dedicata alla prevenzione femminile

Dal 22 al 29 aprile gli ospedali della provincia di Ragusa saranno protagonisti dell’(H) Open Week dedicata alla salute della donna, iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute femminile.

Aderiscono al programma gli ospedali “Giovanni Paolo II” di Ragusa, “Maggiore-Baglieri” di Modica e “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, tutti insigniti del Bollino Rosa, riconoscimento assegnato alle strutture sanitarie che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili.

Durante l’intera settimana saranno disponibili servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: visite specialistiche, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi di sensibilizzazione.

L’iniziativa coinvolge complessivamente 253 presidi sanitari in tutta Italia appartenenti al network del Bollino Rosa, confermando una crescita costante dell’attenzione verso la medicina di genere e la prevenzione.

Le attività negli ospedali della provincia di Ragusa

All’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dal 22 al 29 aprile, sono previste consulenze su menopausa, contraccezione, infezioni sessualmente trasmissibili, vaccinazione anti-HPV, sterilità e percorsi prenatali. Le attività si svolgeranno nell’area ambulatoriale della torre A con prenotazione obbligatoria.

A Modica, il 27 aprile, l’ospedale “Maggiore-Baglieri” ospiterà colloqui individuali con le ostetriche dedicati all’allattamento, rivolti a gestanti e neomamme.

A Vittoria, dal 22 al 29 aprile, saranno disponibili visite ginecologiche gratuite, ecografie, Pap test e tamponi fino a esaurimento posti, oltre a un incontro informativo dedicato all’HPV.

È inoltre prevista un’attività consultoriale specifica organizzata dal Dipartimento di Salute Mentale in collaborazione con i consultori di Ragusa, Modica e Vittoria, rivolta a un massimo di 30 utenti selezionati dai servizi territoriali.

Crescita e impatto dell’iniziativa

Negli ultimi anni l’(H) Open Week ha registrato una forte espansione: dalle 133 strutture aderenti nel 2020 si è passati a 265 nel 2025, con oltre 13.300 prestazioni erogate tra visite, esami e consulenze.

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