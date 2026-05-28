Un concerto fra musica e poesia. Il Maestro Elio Carbonaro, al pianoforte, a Scicli ha incantato il pubblico

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Sciclitano, pianista dalla grande esperienza, ha tenuto per sé il suo amore per il pianoforte. Dopo 35 anni di silenzio ha deciso per un’esibizione da solista dominando la scena nella sala di rappresentanza di Palazzo Busacca. “Incontro con l’Anima”, il titolo del concerto voluto dal Maestro Elio Carbonaro nell’anniversario della nascita (139° anno) di San Pio da Pietralcina lo scorso 25 maggio. Il suo è stato un concerto di ringraziamento alla vita dopo aver attraversato un delicato periodo di salute; un viaggio nell’anima attraverso le celebri musiche di Roberto Cacciapaglia e Ludovico Einaudi e, soprattutto, attraverso alcune composizioni originali dello stesso Elio Carbonaro, eseguite con grande sensibilità e intensa partecipazione emotiva. Ad arricchire ulteriormente la serata sono stati gli interventi poetici della poetessa Giovanna Drago che, con elegante disinvoltura e intensa espressività, ha declamato alcune delle sue poesie più apprezzate. Le parole, intrecciandosi con la musica, hanno dato vita ad un’atmosfera sospesa, intima e profondamente evocativa in un incontro di armonie dove musica e poesia si sono strette la mano, dove le note sono state respiro e le parole diventate anima. Il ricco pubblico ha potuto assistere ad un incontro fra musica e poesia con un tocco alle corde più profonde dell’anima che, per il successo riscosso, merita certamente di essere riproposto.

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