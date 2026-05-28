La sanità del territorio ibleo compie un nuovo passo nel rafforzamento dell’assistenza territoriale con l’inaugurazione dei tre Ospedali di Comunità realizzati a Comiso, Ragusa e Scicli nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le cerimonie inaugurali si svolgeranno venerdì 29 maggio con tre appuntamenti distinti: alle 9.30 a Comiso presso l’ospedale […]
Necrologi: Giovanna Aprile
28 Mag 2026 11:05
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